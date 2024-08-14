В Португалии говорят о рекордном наплыве туристов за первое полугодие

Количество иностранных туристов, посетивших Португалию в первом полугодии 2024 года, выросло на 7,5% по сравнению с прошлым годом, и стало самым большим показателем за всю историю страны.

Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики Португалии (INE), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным INE, с января по июнь 2024 года в португальских отелях остановились более 8,8 миллиона иностранцев, из них почти два миллиона – только в июне, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

Это свидетельствует о том, что нынешний год может стать для Португалии самым успешным с точки зрения туризма и даже превзойти показатели 2023-го.

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Тогда, по оценкам португальских властей, туристический сектор принес стране рекордные поступления и более 18 миллионов посетителей.

Португалия является наиболее зависимой от туризма в Европейском Союзе: на этот сектор в 2023 году пришлось 16,5% ее валового внутреннего продукта.

В соседней Испании количество иностранных туристов также подскочило на 13% в первой половине 2024 года – страна идет к еще одному рекордному году по количеству посетителей, несмотря на все большее недовольство местных из-за негативного влияния туризма.