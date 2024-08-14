Син кронпринцеси Норвегії визнав, що побив свою дівчину під впливом наркотиків

Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, 27-річний Маріус Борг Хойбі, визнав, що побив свою дівчину під впливом кокаїну та алкоголю на початку серпня, через що його затримувала поліція.

Свою заяву Хойбі направив норвезькому суспільному мовнику NRK, повідомляє "Європейська правда".

Син норвезької кронпринцеси сказав, що "сталося те, чого не повинно було статись".

"Я завдав тілесних ушкоджень і знищив предмети у квартирі, перебуваючи під впливом алкоголю та кокаїну після сварки", – ідеться в його заяві.

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Хойбі також сказав, що страждає на "кілька психічних захворювань" і боровся з наркозалежністю, але це "не виправдовує того, що сталось" на початку серпня. Він висловив готовність "понести відповідальність за те, що зробив".

"Для мене найголовніше – перепросити перед моєю дівчиною. Вона не заслуговувала на те, що сталося тієї ночі, а також на шалений тиск з боку норвезької та іноземної преси після цього", – зазначив чоловік.

Поліція заарештувала 27-річного Маріуса Борга Хойбі 4 серпня після нічної бійки в його квартирі в Осло. Його звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень жінці, з якою він мав стосунки.

За повідомленнями норвезьких ЗМІ, поліція знайшла ніж, застряглий в одній зі стін спальні жінки у квартирі. Наступного дня після інциденту жінка отримала медичну допомогу, але не була госпіталізована.

Хойбі народився у 1997 році від попереднього партнера кронпринцеси Метте-Маріт. Вона побралась із кронпринцом Хоконом, спадкоємцем норвезького престолу, у 2001 році.

Хоча Хойбі виховувався разом зі зведеними братами та сестрами – 20-річною принцесою Інгрід Александрою і 18-річним принцом Сверре Магнусом, – на відміну від них, він не має офіційної публічної ролі.

Королівська родина Норвегії досі не коментувала ситуацію з Хойбі.