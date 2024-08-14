Сын кронпринцессы Норвегии признал, что избил свою девушку под воздействием наркотиков

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 27-летний Мариус Борг Хойби, признал, что избил свою девушку под воздействием кокаина и алкоголя в начале августа, из-за чего его задерживала полиция.

Свое заявление Хойби направил норвежскому общественному вещателю NRK, сообщает "Европейская правда".

Сын норвежской кронпринцессы сказал, что "произошло то, чего не должно было произойти".

"Я нанес телесные повреждения и уничтожил предметы в квартире, находясь под воздействием алкоголя и кокаина после ссоры", – говорится в его заявлении.

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Хойби также сказал, что страдает "несколькими психическими заболеваниями" и боролся с наркозависимостью, но это "не оправдывает того, что произошло" в начале августа. Он выразил готовность "понести ответственность за то, что сделал".

"Для меня самое главное – извиниться перед моей девушкой. Она не заслуживала того, что произошло той ночью, а также безумного давления со стороны норвежской и иностранной прессы после этого", – отметил мужчина.

Полиция арестовала 27-летнего Мариуса Борга Хойби 4 августа после ночной драки в его квартире в Осло. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений женщине, с которой он имел отношения.

По сообщениям норвежских СМИ, полиция нашла нож, застрявший в одной из стен спальни женщины в квартире. На следующий день после инцидента женщина получила медицинскую помощь, но не была госпитализирована.

Хойби родился в 1997 году от предыдущего партнера кронпринцессы Метте-Марит. Она обручилась с кронпринцем Хоконом, наследником норвежского престола, в 2001 году.

Хотя Хойби воспитывался вместе со сводными братьями и сестрами – 20-летней принцессой Ингрид Александрой и 18-летним принцем Сверре Магнусом, – в отличие от них, он не имеет официальной публичной роли.

Королевская семья Норвегии до сих пор не комментировала ситуацию с Хойби.