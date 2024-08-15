Кандидат Гарріс у віцепрезиденти погодився на дебати з напарником Трампа

Губернатор Міннесоти Тім Волз у середу прийняв запрошення телеканалу CBS News на дебати кандидатів у віцепрезиденти США із сенатором Джей Ді Венсом з Огайо 1 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Волз відповів на пропозицію телеканалу у своєму пості в соцмережі Х (Twitter).

"Побачимося 1 жовтня, Джей Ді", – написав Волз у своєму дописі через сім хвилин після твіту CBS News.

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See you on October 1, JD. https://t.co/ssi0FdseN9 – Tim Walz (@Tim_Walz) August 14, 2024

Представник кампанії Гарріс та Волза повідомив, що кампанія "прийняла запрошення CBS на дебати кандидатів у віцепрезиденти 1 жовтня". Волз з нетерпінням чекає на дебати з Джей Ді Венсом – "якщо він з'явиться".

Венс сказав у інтерв'ю Fox News у середу ввечері, що він планує дебатувати з Волзом, але не назвав конкретну дату.

"Я сильно підозрюю, що ми будемо там першого жовтня, але ми не збираємося проводити одні з цих фальшивих дебатів, Лоро, де у них насправді немає аудиторії", – сказав Венс.

Дебати між колишнім президентом Дональдом Трампом і президентом Джо Байденом 27 червня відбулися в приміщенні без глядачів.

"Іншими словами, ми не збираємося вступати в сміттєві дебати з фальшивими новинними ЗМІ. Ми збираємося провести справжні дебати, і якщо CBS погодиться на це, то, звичайно, ми це зробимо", – додав Венс.

У середу у CBS News повідомили, що запросили обох кандидатів у віцепрезиденти на дебати і запропонували чотири дати як варіанти: 17 вересня, 24 вересня, 1 жовтня і 8 жовтня.

Раніше телеканал ABC News заявив, що проведе перші дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 10 вересня.

Нагадаємо, під час першого передвиборчого заходу Волз критикував Трампа й Венса, назвавши їх "моторошними і до біса дивними".

Більше про Волза читайте у статті: Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США.