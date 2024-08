Кандидат Гарріс у віцепрезиденти погодився на дебати з напарником Трампа

Губернатор Міннесоти Тім Волз у середу прийняв запрошення телеканалу CBS News на дебати кандидатів у віцепрезиденти США із сенатором Джей Ді Венсом з Огайо 1 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Волз відповів на пропозицію телеканалу у своєму пості в соцмережі Х (Twitter).

"Побачимося 1 жовтня, Джей Ді", – написав Волз у своєму дописі через сім хвилин після твіту CBS News.

Реклама:

See you on October 1, JD. https://t.co/ssi0FdseN9