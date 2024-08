Кандидат Харрис в вицепрезиденты согласился на дебаты с напарником Трампа

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в среду принял приглашение телеканала CBS News на дебаты кандидатов в вице-президенты США с сенатором Джей Ди Вэнсом из Огайо 1 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Уолз ответил на предложение телеканала в своем посте в соцсети Х (Twitter).

"Увидимся 1 октября, Джей Ди", – написал Уолз в своей заметке через семь минут после твита CBS News.

Реклама:

See you on October 1, JD. https://t.co/ssi0FdseN9