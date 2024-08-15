Кандидат Харрис в вицепрезиденты согласился на дебаты с напарником Трампа

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в среду принял приглашение телеканала CBS News на дебаты кандидатов в вице-президенты США с сенатором Джей Ди Вэнсом из Огайо 1 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Уолз ответил на предложение телеканала в своем посте в соцсети Х (Twitter).

"Увидимся 1 октября, Джей Ди", – написал Уолз в своей заметке через семь минут после твита CBS News.

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See you on October 1, JD. https://t.co/ssi0FdseN9 – Tim Walz (@Tim_Walz) August 14, 2024

Представитель кампании Харрис и Уолза сообщил, что кампания "приняла приглашение CBS на дебаты кандидатов в вице-президенты 1 октября". Уолз с нетерпением ждет дебатов с Джей Ди Вэнсом – "если он появится".

Вэнс сказал в интервью Fox News в среду вечером, что он планирует дебатировать с Уолзом, но не назвал конкретную дату.

"Я сильно подозреваю, что мы будем там первого октября, но мы не собираемся проводить одни из этих фальшивых дебатов, Лоро, где у них на самом деле нет аудитории", – сказал Вэнс.

Дебаты между бывшим президентом Дональдом Трампом и президентом Джо Байденом 27 июня состоялись в помещении без зрителей.

"Другими словами, мы не собираемся вступать в мусорные дебаты с фальшивыми новостными СМИ. Мы собираемся провести настоящие дебаты, и если CBS согласится на это, то, конечно, мы это сделаем", – добавил Вэнс.

В среду в CBS News сообщили, что пригласили обоих кандидатов в вице-президенты на дебаты и предложили четыре даты как варианты: 17 сентября, 24 сентября, 1 октября и 8 октября.

Ранее телеканал ABC News заявил, что проведет первые дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 10 сентября.

Напомним, во время первого предвыборного мероприятия Уолз критиковал Трампа и Вэнса, назвав их "жуткими и чертовски странными".

Больше об Уолзе читайте в статье: Друг Украины в команде Харрис: кто такой Тим Уолз, кандидат демократов в вице-президенты США.