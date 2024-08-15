Міносвіти Чехії знову виділить дотації на курси чеської для українських студентів

Другий рік поспіль Міністерство освіти Чехії виділить дотації на курси чеської мови для українських студентів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

Мовна освіта має полегшити українським мігрантам навчання в чеських університетах за програмами, де навчання ведеться чеською мовою.

За даними Міністерство освіти, буде проведено три курси, кожен з яких має складатися щонайменше з 660 навчальних годин. Курси призначені українських біженців, яких не зараховано на програму навчання чеською мовою, але які висловили до неї інтерес.

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Ті, хто навчатиметься на курсі, отримуватимуть стипендію в розмірі 16 000 крон (635 євро) на місяць.

"Ця освітня та соціальна ініціатива призведе до посилення інтеграції, особливо молодих українців-мігрантів, які ще не зараховані на університетську програму чеською мовою, наприклад, через недостатнє володіння мовою", – повідомили Міносвіти.

За даними Чеського статистичного управління, наприкінці минулого року в університетах Чехії навчалося 308 640 студентів, з них 18% були іноземцями (55 493). Найбільша кількість іноземних студентів традиційно прибула зі Словаччини. Далі йдуть студенти з України, Росії та Казахстану.

Кількість студентів з України за останні два роки зросла більш ніж удвічі, а кількість російських студентів скоротилася майже на 25%. Минулого року вперше за останні 20 років в університетах Чехії кількість українців (6780) перевищила чисельність росіян (6272).

Раніше повідомляли, що понад дві третини економічно активних біженців з України працевлаштувалися в Чехії.

Між тим, у Чехії вивчають польську ідею створити добровольчий Український легіон.



