Минобразования Чехии снова выделит дотации на курсы чешского для украинских студентов

Второй год подряд Министерство образования Чехии выделит дотации на курсы чешского языка для украинских студентов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

Языковое образование должно облегчить украинским мигрантам обучение в чешских университетах по программам, где обучение ведется на чешском языке.

По данным Министерство образования, будет проведено три курса, каждый из которых должен состоять минимум из 660 учебных часов. Курсы предназначены для украинских беженцев, которые не зачислены на программу обучения на чешском языке, но которые выразили к ней интерес.

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Те, кто будет учиться на курсе, будут получать стипендию в размере 16 000 крон (635 евро) в месяц.

"Эта образовательная и социальная инициатива приведет к усилению интеграции, особенно молодых украинцев-мигрантов, которые еще не зачислены на университетскую программу на чешском языке, например, из-за недостаточного владения языком", – сообщили в Минобразования.

По данным Чешского статистического управления, в конце прошлого года в университетах Чехии обучалось 308 640 студентов, из них 18% были иностранцами (55 493). Наибольшее количество иностранных студентов традиционно прибыло из Словакии. Далее следуют студенты из Украины, России и Казахстана.

Количество студентов из Украины за последние два года выросло более чем вдвое, а количество российских студентов сократилось почти на 25%. В прошлом году впервые за последние 20 лет в университетах Чехии количество украинцев (6780) превысило численность россиян (6272).

Ранее сообщалось, что более двух третей экономически активных беженцев из Украины трудоустроились в Чехии.

Между тем, в Чехии изучают польскую идею создать добровольческий Украинский легион.