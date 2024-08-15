Население Нидерландов превысило 18 миллионов

По оценкам Статистического управления Нидерландов (CBS), в четверг население страны официально превысило 18 миллионов жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANP.

Население Нидерландов, как оценивает статистическое ведомство, выросло на миллион в течение восьми лет, тогда как рост с 16 до 17 миллионов занял 15 лет.

По данным CBS, нынешний рост населения происходит в основном за счет иностранной миграции – прежде всего из Украины и Сирии.

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Представитель Статистического управления Нидерландов уточняет, что в стране не ведут поименный учет новорожденных и прибывших, поэтому назвать имя 18-миллионного жителя невозможно

По его словам, есть больше шансов, что это будет иммигрант, чем новорожденный ребенок, потому что рост в этой группе больше, чем среди младенцев.

За последние восемь лет население Нидерландов, по данным CBS, росло в среднем на 120 тысяч жителей в год. При этом с 2015 года рост происходил преимущественно за счет иммиграции.

В 2022, 2023 и первой половине 2024 года прирост населения Нидерландов происходил исключительно из-за того, что иммигрантов было больше, чем эмигрантов. В этот период рождалось меньше, чем умирало.

Как сообщалось ранее, рекордная иммиграция привела к тому, что население Англии и Уэльса выросло на 610 тысяч, до 60,9 миллиона, в середине 2023 года, что является самым большим годовым приростом за последние 75 лет.

А вот, например, население Албании с 2011 года сократилось на одну седьмую.