Представники ООН моніторитимуть італійські центри для мігрантів в Албанії

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) погодилось провести моніторинг трьох центрів тимчасового тримання мігрантів, відкритих на території Албанії в межах угоди з Італією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

УВКБ ООН пояснило, що протягом перших трьох місяців роз’яснюватиме мігрантам у центрах в Албанії права на притулок і стежитиме, аби поводження з ними відповідало міжнародним і регіональним стандартам прав людини.

Там додали, що місія фінансуватиметься третьою стороною, аби забезпечити незалежність, і після її завершення підготують звіт із рекомендаціями.

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В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців раніше висловлювали занепокоєння щодо умов італійсько-албанської угоди – як стосовно перевірок мігрантів, так і щодо їхнього права на правову допомогу.

Нагадаємо, Італія 1 серпня відкрила перший з двох запланованих таборів для прохачів притулку в Албанії. Вони, як очікується, будуть розміщувати до 3000 мігрантів на місяць, яких врятували у морі на шляху до Італії.

Згідно з угодою, мігрантів спочатку перевірятимуть на борту кораблів, які їх врятували. Мігрантів із найбільш вразливих груп доправлятимуть до Італії, тоді як інших – до Албанії для додаткової перевірки.

Два центри в Албанії будуть діяти протягом п’яти років і обійдуться Італії в 670 мільйонів євро. Об'єкти будуть повністю управлятися Італією і перебуватимуть під італійською юрисдикцією, тоді як албанська сторона забезпечуватиме їхню безпеку.

Кількість мігрантів, які прибули до Італії морем цього року – близько 31 тисячі – скоротилася більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

У травні у ЄС була остаточно ухвалена міграційна реформа, яка повністю набуде чинності через два роки.