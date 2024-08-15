Представители ООН будут мониторить итальянские центры для мигрантов в Албании

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) согласилось провести мониторинг трех центров временного содержания мигрантов, открытых на территории Албании в рамках соглашения с Италией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

УВКБ ООН пояснило, что в течение первых трех месяцев будет разъяснять мигрантам в центрах в Албании права на убежище и следить, чтобы обращение с ними соответствовало международным и региональным стандартам прав человека.

Там добавили, что миссия будет финансироваться третьей стороной, чтобы обеспечить независимость, и после ее завершения подготовят отчет с рекомендациями.

Реклама:

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее выражали обеспокоенность по поводу условий итальянско-албанского соглашения – как относительно проверок мигрантов, так и их права на правовую помощь.

Напомним, Италия 1 августа открыла первый из двух запланированных лагерей для просителей убежища в Албании. Они, как ожидается, будут размещать до 3 тысяч мигрантов в месяц, которых спасли в море на пути в Италию.

Согласно договору, мигрантов сначала будут проверять на борту кораблей, которые их спасли. Мигрантов из наиболее уязвимых групп будут доставлять в Италию, тогда как других – в Албанию для дополнительной проверки.

Два центра в Албании будут действовать в течение пяти лет и обойдутся Италии в 670 млн евро. Объекты будут полностью управляться Италией и находиться под итальянской юрисдикцией, тогда как албанская сторона будет обеспечивать их безопасность.

Количество мигрантов, прибывших в Италию по морю в этом году – около 31 тысячи – сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, при которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

В мае в ЕС была окончательно принята миграционная реформа, которая полностью вступит в силу через два года.