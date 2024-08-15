Немецкий генерал рассказал об успехах украинского наступления на Курщине

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, отметил решение украинских сил начать наступление на приграничную территорию России.

Его заявление цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Фройдинг после многодневного визита в Украину сказал, что "полностью понимает" решение украинцев начать наступление на Курскую область России.

"Везде, где военный руководитель имеет возможность взять на себя инициативу, он должен ею воспользоваться. По моим впечатлениям и разговорам, украинцы хорошо понимают, на какой риск они идут, но в случае успешного проведения этой операции может быть значительный импульс", – добавил он.

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По оценкам генерал-майора Бундесвера, Украина привлекла четыре бригады (от 4000 до 6000 военнослужащих) для наступательной операции, с украинской территории их поддерживают от 2000 до 4000 солдат – за счет логистики и противовоздушной обороны.

"Глубина захваченной территории составляет около 30 километров, ширина – около 65 километров. Мы оцениваем общую территорию, на которой действуют украинские силы – не контролируют, а именно действуют – примерно в 1000 квадратных километров. Это интересно, потому что это примерно та территория, которую украинские войска потеряли в пользу российских с начала года", – отметил Фройдинг.

Он добавил, что Россия пыталась противостоять украинской атаке с помощью пехоты, бронетехники и спецназа, а также массированных артиллерийских и авиаударов, "однако это пока не принесло успеха".

Генерал оценивает, что Украина взяла в плен "большое трехзначное, если не четырехзначное количество военнопленных" россиян.

Среди целей операции на Курщине, считает Фройдинг, может быть облегчение российского давления на линии фронта в Украине, психологический эффект, "если война будет перенесена вглубь России", и возможное использование захваченной территории для переговоров.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно наступления Украины в Курской области назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.