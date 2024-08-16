В італійській коаліції сперечаються через питання громадянства

Партії коаліції прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні сперечаються щодо того, хто має право стати італійським громадянином.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Bloomberg.

Права партія "Ліга" Маттео Сальвіні цього тижня розкритикувала свою коаліційну союзницю "Вперед, Італіє", засновану покійним Сильвіо Берлусконі.

Критика лунала через те, що "Вперед, Італіє" підтримала ініційований опозицією захід, який дозволяє натуралізацію для негромадян після завершення більшої частини їхньої освіти в Італії.

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"Ліга" заявила, що чинний закон "і так працює дуже добре", тому не потребує поправок.

Лідер "Вперед, Італіє" Антоніо Таяні, який також є міністром закордонних справ, заявив у четвер в інтерв'ю Il Messaggero, що його партія завжди підтримувала надання громадянства через освіту, назвавши це "ні коротким шляхом, ні лівим заходом".

Хоча Таяні зазначив, що наразі це питання не стоїть на порядку денному уряду, і виключив будь-які коаліції з лівоцентристськими демократами.

За деякими винятками, зокрема для спортсменів світового класу, в Італії діють одні з найбільш суворих законів про громадянство в Європі. На відміну від США, де кожен, хто народився в країні, визнається громадянином, негромадяни, народжені в Італії, можуть подати заяву на натуралізацію лише після досягнення 18-річного віку.

З іншого боку, родинні зв'язки можуть спростити процедуру для тих, хто має далеких італійських предків – навіть якщо вони ніколи не жили в Італії або не знають мови.

Дебати про громадянство вийшли на перший план під час Олімпійських ігор у Парижі, коли низка італійських спортсменів іноземного походження здобули медалі.

Нагадаємо, раніше у травні в урядовій коаліції Італії виник розкол через закон про пільги для домовласників.

А до цього Джорджія Мелоні розкритикувала запроваджені її ж урядом заходи по боротьбі з ухиленням від сплати податків.