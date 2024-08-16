В итальянской коалиции спорят из-за вопроса гражданства

Партии коалиции премьер-министра Италии Джорджии Мелони спорят о том, кто имеет право стать итальянским гражданином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Bloomberg.

Правая партия "Лига" Маттео Сальвини на этой неделе раскритиковала свою коалиционную союзницу "Вперед, Италия", основанную покойным Сильвио Берлускони.

Критика звучала из-за того, что "Вперед, Италия" поддержала инициированную оппозицией меру, которая позволяет натурализацию для неграждан после завершения большей части их образования в Италии.

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"Лига" заявила, что действующий закон "и так работает очень хорошо", поэтому не нуждается в поправках.

Лидер "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который также является министром иностранных дел, заявил в четверг в интервью Il Messaggero, что его партия всегда поддерживала предоставление гражданства через образование, назвав это "ни коротким путем, ни левой мерой".

Хотя Таяни отметил, что пока этот вопрос не стоит на повестке дня правительства, и исключил любые коалиции с левоцентристскими демократами.

За некоторыми исключениями, в частности для спортсменов мирового класса, в Италии действуют одни из самых строгих законов о гражданстве в Европе. В отличие от США, где каждый, кто родился в стране, признается гражданином, неграждане, рожденные в Италии, могут подать заявление на натурализацию только после достижения 18-летнего возраста.

С другой стороны, родственные связи могут упростить процедуру для тех, кто имеет дальних итальянских предков – даже если они никогда не жили в Италии или не знают языка.

Дебаты о гражданстве вышли на первый план во время Олимпийских игр в Париже, когда ряд итальянских спортсменов иностранного происхождения получили медали.

Напомним, ранее в мае в правительственной коалиции Италии возник раскол из-за закона о льготах для домовладельцев.

А до этого Джорджия Мелони раскритиковала введенные ее же правительством меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.