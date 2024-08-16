Кліматичного активіста, який облив фарбою канцелярію Шольца, оштрафували на 3500 євро

Кліматичному протестувальнику, який два роки тому вимастив фарбою зовнішню стіну будівлі офісу федерального канцлера в Берліні, у четвер присудили штраф у розмірі 3500 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

49-річний чоловік зіпсував південно-східне крило будівлі чорною фарбою, схожою на нафту, під час акції, організованої кліматичною групою "Останнє покоління" в червні 2022 року.

фото: DPA

Берлінський районний суд визнав чоловіка винним у пошкодженні майна, а головуючий суддя заявив, що його діям немає жодного виправдання.

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Фарбу вивели шляхом дорогого очищення та перефарбовування стіни.

Спочатку чоловікові було наказано сплатити штраф у розмірі 2 000 євро. Він відмовився і подав апеляцію, в результаті чого в четвер йому призначили штраф у розмірі 3500 євро.

Головуючий суддя сказав, що підсудний "не зізнався" і, схоже, не усвідомлював, що він може протестувати, не вимазуючи стіни фарбою. Підсудний стверджував, що він "брав участь у заходах мирної громадянської непокори".

49-річний чоловік був одним з учасників берлінського кліматичного голодування, яке тривало з березня до середини червня цього року. На знак протесту він не їв понад 90 днів.

Нагадаємо, напередодні активісти "Останнього покоління" заблокували рух у декількох аеропортах Німеччини.

Раніше стало відомо, що кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" припиняють свої протести в Австрії через відсутність успіху.