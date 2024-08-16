Климатического активиста, облившего краской канцелярию Шольца, оштрафовали на 3500 евро

Климатическому протестующему, который два года назад измазал краской внешнюю стену здания офиса федерального канцлера в Берлине, в четверг присудили штраф в размере 3500 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

49-летний мужчина испортил юго-восточное крыло здания черной краской, похожей на нефть, во время акции, организованной климатической группой "Последнее поколение" в июне 2022 года.

фото: DPA

Берлинский районный суд признал мужчину виновным в повреждении имущества, а председательствующий судья заявил, что его действиям нет никакого оправдания.

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Краску вывели путем дорогостоящей очистки и перекрашивания стены.

Сначала мужчине было предписано уплатить штраф в размере 2 тысяч евро. Он отказался и подал апелляцию, в результате чего в четверг ему назначили штраф в размере 3500 евро.

Председательствующий судья сказал, что подсудимый "не признался" и, похоже, не осознавал, что он может протестовать, не вымазывая стены краской. Подсудимый утверждал, что он "участвовал в мероприятиях мирного гражданского неповиновения".

49-летний мужчина был одним из участников берлинской климатической голодовки, которая длилась с марта до середины июня этого года. В знак протеста он не ел более 90 дней.

Напомним, накануне активисты "Последнего поколения" заблокировали движение в нескольких аэропортах Германии.

Ранее стало известно, что климатические активисты из группы "Последнее поколение" прекращают свои протесты в Австрии из-за отсутствия успеха.