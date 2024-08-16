У Німеччині застерегли афганських шукачів притулку через зловживання поїздками в рідну країну

Уповноважений німецького уряду з питань міграції Йоахім Штамп відреагував на повідомлення про поїздки шукачів притулку з Афганістану на відпочинок до своєї країни і погрожує наслідками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Повідомлення про біженців, які нібито відвідують свої рідні місця в Афганістані, викликало ажіотаж. Уповноважений федерального уряду з питань міграції Йоахім Штамп застеріг шукачів притулку від поїздок до рідних країн з метою відпочинку чи відпустки.

"Німеччина повинна залишатися космополітичною, але не дурною. Влада повинна забезпечити, щоб люди, які звернулися за захистом до нас, але перебувають у відпустці у себе на батьківщині, негайно втрачали свій статус захисту і не могли більше перебувати в Німеччині. Крапка", – сказав він.

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Далі Штамп заявив, що федеральний уряд "невтомно працює над тим, щоб навести більше порядку в міграційній сфері".

"Відсутність послідовності тут багато чого руйнує", – сказав він на тлі повідомлень про те, що шукачі притулку відвідують свої рідні країни. Штамп попередив, що федеральні, земельні та місцеві уряди повинні вжити спільних заходів у цьому питанні.

Раніше канал RTL Extra повідомляв про ймовірні поїздки до Афганістану. Згідно з дослідженням, агентства на вокзалі Штайндамм у Гамбурзі організовують поїздки на відпочинок так, що влада нічого не помічає. Іран виступає в ролі хабу. Згідно з дослідженням RTL, необхідні візи знаходяться на одному вільному аркуші паперу в паспорті. Після повернення до Німеччини його виймають. Таким чином, немає жодних доказів візиту до Афганістану.

Урядова коаліція запровадила посаду спеціального представника з питань міграції 1 лютого 2023 року. Штамп, який обіймає цю посаду, раніше був міністром з питань інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у річницю захоплення Афганістану войовничим ісламістським угрупуванням "Талібан", засудила злочини бойовиків проти жінок в країні.

У липні ЗМІ повідомили, що кілька європейських країн розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означатиме дипломатичне визнання влади "Талібану".

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.