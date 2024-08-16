В Германии предостерегли афганских искателей убежища из-за злоупотребления поездками на родину

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам миграции Йоахим Штамп отреагировал на сообщения о поездках искателей убежища из Афганистана на отдых в свою страну и угрожает последствиями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Сообщение о беженцах, которые якобы посещают свои родные места в Афганистане, вызвало ажиотаж. Уполномоченный федерального правительства по вопросам миграции Йоахим Штамп предостерег искателей убежища от поездок в родные страны с целью отдыха или отпуска.

"Германия должна оставаться космополитической, но не глупой. Власти должны обеспечить, чтобы люди, которые обратились за защитой к нам, но находятся в отпуске у себя на родине, немедленно теряли свой статус защиты и не могли больше находиться в Германии. Точка", – сказал он.

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Далее Штамп заявил, что федеральное правительство "неустанно работает над тем, чтобы навести больше порядка в миграционной сфере".

"Отсутствие последовательности здесь многое разрушает", – сказал он на фоне сообщений о том, что искатели убежища посещают свои родные страны. Штамп предупредил, что федеральные, земельные и местные правительства должны принять совместные меры в этом вопросе.

Ранее канал RTL Extra сообщал о вероятных поездках в Афганистан. Согласно исследованию, агентства на вокзале Штайндамм в Гамбурге организуют поездки на отдых так, что власти ничего не замечают. Иран выступает в роли хаба. Согласно исследованию RTL, необходимые визы находятся на одном свободном листе бумаги в паспорте. По возвращении в Германию его вынимают. Таким образом, нет никаких доказательств визита в Афганистан.

Правительственная коалиция ввела должность специального представителя по вопросам миграции 1 февраля 2023 года. Штамп, который занимает эту должность, ранее был министром по вопросам интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в годовщину захвата Афганистана воинствующей исламистской группировкой "Талибан", осудила преступления боевиков против женщин в стране.

В июле СМИ сообщили, что несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание власти "Талибана".

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.