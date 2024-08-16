Дуда ветировал закон о ликвидации комиссии по расследованию российского влияния

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект об отмене комиссии, созданной предыдущей властью "Права и справедливости", по расследованию российского влияния в 2007-2022 годах.

Об этом сообщили в канцелярии польского президента, пишет "Европейская правда".

Как указано, Дуда принял решение в соответствии с пунктом 5 статьи 122 Конституции Польши.

"Президент... отказался подписать закон от 24 июля 2024 года об отмене Закона о государственной комиссии по расследованию российских воздействий на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах и 16 августа 2024 года направил его на повторное рассмотрение в Сейм", – говорится в сообщении.

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В заявлении в Сейм Дуда на 12 страницах изложил причины своего решения наложить вето.

Он отметил, что перед созданной комиссией стояли задачи, важные с точки зрения интересов страны, и во многих элементах она их успешно выполнила.

"Считаю рекомендации комиссии легитимными, и считаю, что необходимо как можно быстрее принять меры для их реализации и осуществления действий, которые приведут к возможности проведения и продолжения дальнейшей работы комиссии по выяснению действий государственных служащих или высших руководителей, которые в период с 2007 по 2022 год под влиянием России действовали в ущерб интересам Республики Польша", – говорится в заявлении.

По его мнению, новая комиссия, которую решили создать преемники "Права и справедливости", не соответствует основным критериям для такого типа органов. Он отметил, что "низкий ранг правового акта", которым была создана новая комиссия, делает "этот орган полностью подчиненным органу, который его назначил – премьер-министру".

Дуда также выразил конституционные предостережения относительно новой комиссии.

Партия "Право и справедливость" создавала комиссию по расследованию российского влияния, которую критиковали, в том числе в ЕС, как направленную против сил Туска. Инициативу даже называли lex Tusk.