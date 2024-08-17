В случае участия ультралевой партии BSW в земельном правительстве федеральной земли Бранденбург ее основательница Сара Вагенкнехт заявляет о намерениях добиваться снятия эмбарго на российскую нефть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Stern.

Вагенкнехт хочет добиться того, чтобы на нефтеперерабатывающий завод в Шведте снова поставлялась российская нефть, если она примет участие в правительстве Бранденбурга. Это было бы лучше, чем "долго и дорого выпрашивать нефть, не имея возможности выйти на полную мощность", сказала Вагенкнехт.

Правительство земли Бранденбург, к которой принадлежит НПЗ, не смирится с эмбарго и неопределенной ситуацией в Шведте, но будет оказывать политическое давление на Берлин, сказала Вагенкнехт.

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Из-за нападения России на Украину федеральное правительство прекратило импорт российской нефти в начале 2023 года и переключило поставки на другие источники. С тех пор, однако, довоенных мощностей так и не удалось достичь. В первой половине 2024 года мощность завода составляла лишь 76,2%, сообщило федеральное правительство в ответ на запрос члена Бундестага от Левой партии и бывшего министра финансов Бранденбурга Кристиана Герке. В довоенное время в 2021 году мощность составляла 98,8 процента.

Вагенкнехт назвала соблюдение нефтяного эмбарго против России "глупой политикой за счет Бранденбурга и всей страны". Тот, кто не исправит эту ошибку, не только ставит под угрозу промышленную базу Шведта, но и делает энергию неоправданно дорогой для всех, сказала она.

Главный кандидат от СДПГ и премьер-министр земли Дитмар Вайдке продемонстрировал свою открытость к переговорам с избирательным альянсом Сары Вагенкнехт после земельных выборов 22 сентября и не исключил создания союза. "Если BSW хочет доказать, что она может управлять государством, тогда мы можем говорить с BSW", – сказал Вайдке.

"Однако, в конце концов, в действиях правительства нужен прагматизм. В земле Бранденбург не принимаются решения по вопросам миграции или будущего Украины", – отметил он.

Согласно опросу, проведенному в июле, "Альтернатива для Германии, претендует на 24% голосов в Бранденбурге, что делает ее сильнейшей партией. Социал-демократы получили 20%, а ХДС – 19%. "Альянс Сары Вагенкнехт", который впервые участвует в выборах, получил 17%, согласно опросу.

В сентябре новые земельные парламенты будут избраны в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) сосредотачиваются на вопросах мира и миграции. Обе партии выступают против поставок оружия в Украину и за немедленные переговоры между Украиной и Россией.

ХДС в трех землях не исключает возможного сотрудничества с BSW. Лидер партии Вагенкнехт также ставит формирование коалиции в зависимость от позиции партнеров по войне в Украине.

Вагенкнехт также считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе по помощи Украине.