Німеччина: Політик Зелених розкритикував заклики поновити купівлю нафти з РФ

Зелені в німецькій землі Бранденбург розкритикували наміри засновниці партії BSW Сари Вагенкнехт добиватися зняття ембарго на російську нафту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами Зелених, Вагенкнехт хоче "повернутися до програми нафтової ностальгії".

"Але ті, хто повертається до цього, ризикують не лише безпекою постачання. Ті, хто замовляє у Путіна, не отримають безпеки", – заявив провідний кандидат від Зелених у Бранденбурзі Беньямін Рашке.

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Такий поворот назад означав би також втрату 400 мільйонів євро, які федеральний уряд обіцяв виділити на перепрофілювання заводу Шведта, і, таким чином, поставив би під загрозу робочі місця.

Нагадаємо, у разі участі ультралівої партії BSW в земельному уряді федеральної землі Бранденбург її засновниця Сара Вагенкнехт заявляє про наміри добиватися зняття ембарго на російську нафту.

Через напад Росії на Україну федеральний уряд припинив імпорт російської нафти на початку 2023 року і переключив постачання на інші джерела.

У вересні нові земельні парламенти будуть обрані в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) зосереджуються на питаннях миру та міграції. Обидві партії виступають проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією.

ХДС у трьох землях не виключає можливої співпраці з BSW. Лідер партії Вагенкнехт також ставить формування коаліції в залежність від позиції партнерів щодо війни в Україні.

Вагенкнехт також вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі щодо допомоги Україні.