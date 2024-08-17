Германия: Политик Зеленых раскритиковал призывы возобновить покупку нефти из РФ
Зеленые в немецкой земле Бранденбург раскритиковали намерения основательницы партии BSW Сары Вагенкнехт добиваться снятия эмбарго на российскую нефть.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
По словам Зеленых, Вагенкнехт хочет "вернуться к программе нефтяной ностальгии".
"Но те, кто возвращается к этому, рискуют не только безопасностью поставок. Те, кто заказывает у Путина, не получат безопасности", – заявил ведущий кандидат от Зеленых в Бранденбурге Беньямин Рашке.
Такой поворот назад означал бы также потерю 400 миллионов евро, которые федеральное правительство обещало выделить на перепрофилирование завода Шведта, и, таким образом, поставил бы под угрозу рабочие места.
Напомним, в случае участия ультралевой партии BSW в земельном правительстве федеральной земли Бранденбург ее основательница Сара Вагенкнехт заявляет о намерениях добиваться снятия эмбарго на российскую нефть.
Из-за нападения России на Украину федеральное правительство прекратило импорт российской нефти в начале 2023 года и переключило поставки на другие источники.
В сентябре новые земельные парламенты будут избраны в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) сосредотачиваются на вопросах мира и миграции. Обе партии выступают против поставок оружия в Украину и за немедленные переговоры между Украиной и Россией.
ХДС в трех землях не исключает возможного сотрудничества с BSW. Лидер партии Вагенкнехт также ставит формирование коалиции в зависимость от позиции партнеров по войне в Украине.
Вагенкнехт также считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе по помощи Украине.