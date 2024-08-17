Зеленые в немецкой земле Бранденбург раскритиковали намерения основательницы партии BSW Сары Вагенкнехт добиваться снятия эмбарго на российскую нефть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По словам Зеленых, Вагенкнехт хочет "вернуться к программе нефтяной ностальгии".

"Но те, кто возвращается к этому, рискуют не только безопасностью поставок. Те, кто заказывает у Путина, не получат безопасности", – заявил ведущий кандидат от Зеленых в Бранденбурге Беньямин Рашке.

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Такой поворот назад означал бы также потерю 400 миллионов евро, которые федеральное правительство обещало выделить на перепрофилирование завода Шведта, и, таким образом, поставил бы под угрозу рабочие места.

Напомним, в случае участия ультралевой партии BSW в земельном правительстве федеральной земли Бранденбург ее основательница Сара Вагенкнехт заявляет о намерениях добиваться снятия эмбарго на российскую нефть.

Из-за нападения России на Украину федеральное правительство прекратило импорт российской нефти в начале 2023 года и переключило поставки на другие источники.

В сентябре новые земельные парламенты будут избраны в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) сосредотачиваются на вопросах мира и миграции. Обе партии выступают против поставок оружия в Украину и за немедленные переговоры между Украиной и Россией.

ХДС в трех землях не исключает возможного сотрудничества с BSW. Лидер партии Вагенкнехт также ставит формирование коалиции в зависимость от позиции партнеров по войне в Украине.

Вагенкнехт также считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе по помощи Украине.