Итальянских журналистов, снявших репортаж на Курщине, возвращают домой после угроз РФ

Двое итальянских журналистов, которые разозлили Москву телевизионным репортажем с подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.

Об этом сообщила в субботу государственная телерадиокомпания RAI, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.

"Компания решила заставить журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни временно вернуться в Италию, исключительно в целях обеспечения личной безопасности", – заявили в RAI.

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Telegram-канал Baza, близкий к российским правоохранительным органам, сообщил, что министерство внутренних дел РФ планирует открыть уголовные дела против двух журналистов.

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области – вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

Оба репортера должны вылететь обратно в северный итальянский город Милан в воскресенье.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что его посол Чечилия Пиччиони объяснила российским властям, что RAI и его новостные команды действовали независимо и автономно.

"Журналистика не является преступлением. Возможность того, что московские власти отдадут Стефанию Баттистини и Симоне Траини под суд, неприемлема. Журналистская деятельность не осуществляется с предварительного разрешения", – говорится в совместном заявлении профсоюза RAI Usigrai и итальянского национального профсоюза прессы FNSI.

Напомним, что Россия уже давно произвольно задерживает иностранных журналистов и выдворяет их, когда за рубежом разоблачают ее агентов.