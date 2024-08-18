В Лейпциге загорелось колесо обозрения: десятки пострадавших
Новости — Воскресенье, 18 августа 2024, 08:23 —
В немецком Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали более 30 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
По предварительным данным, пострадавшие в основном получили легкие травмы, есть также двое серьезно раненых.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Инцидент произошел накануне около 21:00, когда загорелись две кабины колеса обозрения.
После этого людей постепенно эвакуировали с аттракциона. Две кабины полностью сгорели.
Причина возгорания пока неизвестна.
Накануне около 100 пожарных выехали на ликвидацию пожара в Сомерсет-хаусе в центре Лондона.
Напомним, весной в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.