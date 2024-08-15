Лукашенко назвав нову умову ядерного удару

Білоруський диктатор Александр Лукашенко придумав нову умову застосування російської ядерної зброї, яка перебуває на території його країни.

Її він розповів російському пропагандисту Євгенію Попову, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське держагентство БЕЛТА.

На питання, чи готовий Лукашенко натиснути так звану червону кнопку, той заявив, що "по периметру Білорусі та Росії вже натиснули червоні ці кнопки" й "залишилося тільки "найчервонішу" натиснути".

"Коли тут з'явилася тактична ядерна зброя, я їм (Заходу. – Ред.) прямо сказав – хоч вони там і кажуть: дурний, застосує зброю: "Ми не збираємося ніякої зброї застосовувати, поки ви не наступите на наш державний кордон. Він же – кордон нашої Союзної держави", – додав білоруський диктатор.

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Під "Союзною державою" він мав на увазі псевдоутворення у складі Росії та Білорусі, метою якого є фактичне зрощення владних структур обох країн.

Навесні цього року Лукашенко прохопився, що застосування російської ядерної зброї – це "його з Путіним діло".

У травні 2023 року, нагадаємо, міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Після того Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

Крім того, білоруський режим схвалив нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї.