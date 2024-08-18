На западе Чехии начались подтопления после сильных ливней

В Чехию пришел атмосферный фронт с обильными ливнями, в результате чего в нескольких населенных пунктах в Богемии затопило улицы.

Об этом сообщают чешские СМИ, среди которых Novinky.

Непогода накрыла запад Чехии с середины дня в воскресенье. В некоторых местах выпало 80-100 мм осадков на квадратный метр, а шквальный ветер повалил деревья.

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В нескольких населенных пунктах залило улицы и сельскохозяйственные земли, вода подступила к жилым домам и залила подвалы.

Пожарно-спасательные службы начали выезды на места подтоплений, помогая откачивать воду и убирать деревья. В одном месте пришлось спасать водителя автомобиля, заблокированного водой под путепроводом.

Сильные дожди могут продолжаться до конца суток. Метеорологическая служба призвала жителей других регионов, куда приближается непогода, учесть возможные серьезные последствия грозы и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и трудностям на дорогах.

В предыдущие сутки после сильного ливня подтопило часть Вены, от наводнений и оползней пострадали и другие регионы Австрии.

Тем временем в Испании эвакуировали сотни людей из-за лесного пожара вблизи границы с Португалией.