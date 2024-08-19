Глава Саксонії перед виборами закликав до переговорів про мир в Україні

Міхаель Кречмер, прем'єр-міністр східнонімецької землі Саксонії, напередодні виборів закликав до переговорів про припинення війни в Україні.

Про це як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Кречмер виступив із заявою за два тижні до земельних виборів у Саксонії, на яких, за прогнозами, переможе ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Глава Саксонії – член консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який перебуває в опозиції на федеральному рівні.

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"Це трагічна подія, скільки людей помирає щодня", – сказав Кречмер, кажучи про тривалу війну та закликаючи до переговорів.

Нещодавно він підтримав федеральне рішення про обмеження витрат на зброю для України. А тепер заявив, що Німеччині слід було би відігравати посередницьку роль відповідно до своєї попередньої політики, замість того, щоб підтримувати Україну зброєю та навчанням.

Він розкритикував міністерку закордонних справ Анналену Бербок за її рішучу підтримку уряду та військових України. "Вона говорить нам це вже два з половиною роки, а люди гинуть щодня. Ми це бачимо", – сказав він.

ХДС та "Альтернатива для Німеччини" набирають близько 30% перед виборами 1 вересня в Саксонії, але ультраправі лідирують.

Позиція Кречмера щодо України розходиться з позицією лідера ХДС Фрідріха Мерца, який в інтерв'ю німецькому національному громадському мовнику ARD минулого місяця закликав до посилення підтримки України, зокрема постачання бойових літаків.

В нещодавньому інтерв’ю Кречмер заявив, що підтримує скорочення допомоги Україні у вигляді озброєнь, бо, мовляв, Німеччина більше не може витрачатись на зброю "лише для того, щоб ця зброя була використана і нічого не дала".

А минулого року прем'єр-міністр Саксонії вже говорив про можливість припинення вогню між Росією та Україною, якщо Україна тимчасово відмовиться від власної території – це викликало обурення Києва.