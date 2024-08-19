Москва "помстилася" британським аналітичним центрам через "русофобію"

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок, 19 серпня, оголосило про санкції проти представників кількох британських аналітичних центрів, яких звинуватило в "інформаційно-пропагандистській кампанії" проти Москви.

Таке написано на сайті російського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Росії стверджує, що британські аналітичні центри "поширюють дезінформацію, що дискредитує російську державу", і "здійснюють деструктивну активність у дружніх до Росії державах".

Тому воно вирішило заборонити в’їзд до Росії 32 працівникам восьми таких центрів: Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions, Chatham House, Privacy International, Peace Child International та Aga Khan Foundation.

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"Роботу над розширенням російського "стоп-листа" у відповідь на ворожу лінію Лондона буде продовжено", – обіцяють в російському Міністерстві закордонних справ.

Це не перший випадок, коли Москва оголошує свої "санкції" – заборона на в’їзд – проти західних країн, які наклали їх у відповідь на незаконне повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

У квітні 2022 року Москва запровадила санкції проти 287 депутатів британського парламенту, заборонивши їм в'їзд до країни, у відповідь на санкції, запроваджені Великою Британією після повномасштабного вторгнення Росії в лютому того ж року, а в серпні 2023 року було оголошено про подальші санкції у відповідь проти британських політиків і журналістів.

Улітку 2023 року Росія обмежила пересування британських дипломатів, а цього червня – додала низку представників британського політичного істеблішменту, журналістів та експертів до так званого стоп-листа.