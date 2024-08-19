Москва "отомстила" британским аналитическим центрам за "русофобию"

Министерство иностранных дел России в понедельник, 19 августа, объявило о санкциях против представителей нескольких британских аналитических центров, которых обвинило в "информационно-пропагандистской кампании" против Москвы.

Такое написано на сайте российского МИД, сообщает "Европейская правда".

МИД России утверждает, что британские аналитические центры "распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство", и "осуществляют деструктивную активность в дружественных России государствах".

Поэтому оно решило запретить въезд в Россию 32 сотрудникам восьми таких центров: Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions, Chatham House, Privacy International, Peace Child International и Aga Khan Foundation.

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"Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебную линию Лондона будет продолжена", – обещают в российском Министерстве иностранных дел.

Это не первый случай, когда Москва объявляет свои "санкции" – запрет на въезд – против западных стран, которые наложили их в ответ на незаконное полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

В апреле 2022 года Москва ввела санкции против 287 депутатов британского парламента, запретив им въезд в страну, в ответ на санкции, введенные Великобританией после полномасштабного вторжения России в феврале того же года, а в августе 2023 года было объявлено о дальнейших ответных санкциях против британских политиков и журналистов.

Летом 2023 года Россия ограничила передвижение британских дипломатов, а в июне этого года – добавила ряд представителей британского политического истеблишмента, журналистов и экспертов в так называемый стоп-лист.