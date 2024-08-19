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У столиці Латвії планують ходу і концерт зі зборами до Дня незалежності України

Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 16:05 — Марія Ємець

У Ризі втретє за останні роки проведуть ходу і концерт до Дня незалежності України.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це оголосили у громадській організації Tavi draugi ("Шлях серед соняхів"), яка є організатором разом із посольством України у Латвії. 

24 серпня охочих приєднатися до ходи запрошують до Монументу свободи об 11:30 з українською символікою і соняхами. На церемонії відкриття виступатиме у тому числі латвійський військовий оркестр. 

З того місця хода вирушить до Верманського парку, де відбудеться концерт зі зборами на підтримку України. 

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Гостей запрошують також приносити продукти тривалого зберігання і речі, що будуть корисні військовим на передовій, а також шкільне приладдя, які після того волонтери відвезуть в Україну. 

Нагадаємо, минулого тижня Латвія оголосила про передачу Україні 500 безпілотників

Перед цим стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.

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