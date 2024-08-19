В столице Латвии планируют шествие и концерт со сборами ко Дню независимости Украины

В Риге в третий раз за последние годы проведут шествие и концерт ко Дню независимости Украины.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом объявили в общественной организации Tavi draugi ("Путь среди подсолнухов"), которая является организатором вместе с посольством Украины в Латвии.

24 августа желающих присоединиться к шествию приглашают к Монументу свободы в 11:30 с украинской символикой и подсолнухами. На церемонии открытия будет выступать в том числе латвийский военный оркестр.

С того места шествие отправится в Верманский парк, где состоится концерт со сборами в поддержку Украины.

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Гостей приглашают также приносить продукты длительного хранения и вещи, которые будут полезны военным на передовой, а также школьные принадлежности, которые после того волонтеры отвезут в Украину.

Напомним, на прошлой неделе Латвия объявила о передаче Украине 500 беспилотников.

Перед этим стало известно, что Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины.