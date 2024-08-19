Cуд у Чехії відпустив без покарання 73-річного симпатика Росії, який обліпив авто Z-символікою
Чеський суд відпустив без покарання 73-річного чоловіка, якому загрожувало до трьох років в’язниці за схвалення війни Росії проти України.
Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".
Справа щодо 73-річного Яна Шкібіка стосувалася подій травня 2023 року, а саме символіки, яку він використав для участі у заходах на честь визволення від нацистської окупації, які організував чеський байкерський клуб, що має партнерські зв’язки з російськими "Нічними вовками".
Шкібік вирушив туди у військовій формі з георгіївською стрічкою, а автомобіль прикрасив Z-наліпками і символікою ПВК "Вагнер". У такому вигляді він привернув увагу поліції. На нього відкрили провадження за виправдання загарбницької війни РФ проти України.
З’ясувалося, що раніше він також фотографувався із прапором так званої "ДНР" та писав проросійські коментарі під новинами, де у тому числі погано висловлювався про українців і писав про необхідність "викорінити фашизм" в Україні.
Під час судового розгляду чоловік визнав провину та почав казати, що шкодує про свій вчинок і просити про пом’якшене покарання, а також обіцяв пожертвувати 10 тисяч крон на підтримку постраждалих від злочинів та після отримання пенсії у серпні надав суду підтвердження того, що зробив це.
Суддя з урахуванням розкаяння підсудного, його віку та відсутності давніших проблем із законом не присудила йому покарання, але встановила випробувальний термін на 1,5 року.
Раніше у серпні Верховний суд Чехії підтвердив вирок снайперу, який воював проти України.
Також повідомляли, що у Чехії з 2022 року помилували чотирьох добровольців, які воювали у лавах Сил оборони України без попереднього дозволу своєї держави.