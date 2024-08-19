Cуд у Чехії відпустив без покарання 73-річного симпатика Росії, який обліпив авто Z-символікою

Чеський суд відпустив без покарання 73-річного чоловіка, якому загрожувало до трьох років в’язниці за схвалення війни Росії проти України.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Справа щодо 73-річного Яна Шкібіка стосувалася подій травня 2023 року, а саме символіки, яку він використав для участі у заходах на честь визволення від нацистської окупації, які організував чеський байкерський клуб, що має партнерські зв’язки з російськими "Нічними вовками".

Шкібік вирушив туди у військовій формі з георгіївською стрічкою, а автомобіль прикрасив Z-наліпками і символікою ПВК "Вагнер". У такому вигляді він привернув увагу поліції. На нього відкрили провадження за виправдання загарбницької війни РФ проти України.

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З’ясувалося, що раніше він також фотографувався із прапором так званої "ДНР" та писав проросійські коментарі під новинами, де у тому числі погано висловлювався про українців і писав про необхідність "викорінити фашизм" в Україні.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину та почав казати, що шкодує про свій вчинок і просити про пом’якшене покарання, а також обіцяв пожертвувати 10 тисяч крон на підтримку постраждалих від злочинів та після отримання пенсії у серпні надав суду підтвердження того, що зробив це.

Суддя з урахуванням розкаяння підсудного, його віку та відсутності давніших проблем із законом не присудила йому покарання, але встановила випробувальний термін на 1,5 року.

Раніше у серпні Верховний суд Чехії підтвердив вирок снайперу, який воював проти України.

Також повідомляли, що у Чехії з 2022 року помилували чотирьох добровольців, які воювали у лавах Сил оборони України без попереднього дозволу своєї держави.