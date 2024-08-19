Суд в Чехии отпустил без наказания 73-летнего сторонника России, облепившего авто Z-символикой

Чешский суд отпустил без наказания 73-летнего мужчину, которому грозило до трех лет тюрьмы за одобрение войны России против Украины.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Дело в отношении 73-летнего Яна Шкибика касалось событий мая 2023 года, а именно символики, которую он использовал для участия в мероприятиях в честь освобождения от нацистской оккупации, которые организовал чешский байкерский клуб, имеющий партнерские связи с российскими "Ночными волками".

Шкибик отправился туда в военной форме с георгиевской лентой, а автомобиль украсил Z-наклейками и символикой ЧВК "Вагнер". В таком виде он сразу привлек внимание полиции. На него открыли производство за оправдание захватнической войны РФ против Украины.

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Выяснилось, что ранее он также фотографировался с флагом так называемой "ДНР" и писал пророссийские комментарии под новостями, где в том числе плохо высказывался об украинцах и писал о необходимости "искоренить фашизм" в Украине.

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину и начал говорить, что сожалеет о своем поступке и просить о смягченном наказании, а также обещал пожертвовать 10 тысяч крон в поддержку пострадавших от преступлений и после получения пенсии в августе предоставил суду подтверждение того, что сделал это.

Судья с учетом раскаяния подсудимого, его возраста и отсутствия давних проблем с законом не присудила ему наказание, но установила испытательный срок на 1,5 года.

Ранее в августе Верховный суд Чехии подтвердил приговор снайперу, который воевал против Украины.

Также сообщалось, что в Чехии с 2022 года помиловали четырех добровольцев, которые воевали в рядах Сил обороны Украины без предварительного разрешения своего государства.