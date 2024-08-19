Президент Німеччини схвалив покарання за кермування під дією канабісу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав схвалений парламентом ще в липні закон, який встановлює покарання для тих, хто кермує транспортним засобом після куріння канабісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Підписаний німецьким президентом закон про куріння канабісу водіями опублікували в понеділок, 19 серпня, в Бюлетені федеральних законів, він набуде чинності наступного дня.

Документ встановлює ліміт у 3,5 нанограма на мілілітр крові для тетрагідроканабінолу (ТГК) – основної психотропної речовини канабісу – для тих, хто перебуває за кермом.

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У разі порушення цього ліміту водій в Німеччині може отримати штраф у розмірі 500 євро та місячну заборону на керування автомобілем. Якщо він також вжив алкоголь, то штраф становитиме 1000 євро.

Також закон забороняє вживати канабіс протягом дворічного випробувального терміну водійського посвідчення, а також людям молодше 21 року. Це порушення каратиметься штрафом у розмірі 250 євро.

Як відомо, з 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу, а в Берліні нарікають на "руйнівні наслідки" легалізації.