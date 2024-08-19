Президент Германии одобрил наказание за вождение под действием каннабиса

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал одобренный парламентом еще в июле закон, устанавливающий наказание для тех, кто управляет транспортным средством после курения каннабиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Подписанный немецким президентом закон о курении каннабиса водителями опубликовали в понедельник, 19 августа, в Бюллетене федеральных законов, он вступит в силу на следующий день.

Документ устанавливает лимит в 3,5 нанограмма на миллилитр крови для тетрагидроканнабинола (ТГК) – основного психотропного вещества каннабиса – для тех, кто находится за рулем.

Реклама:

В случае нарушения этого лимита водитель в Германии может получить штраф в размере 500 евро и месячный запрет на управление автомобилем. Если он также употребил алкоголь, то штраф составит 1000 евро.

Также закон запрещает употреблять каннабис в течение двухлетнего испытательного срока водительского удостоверения, а также людям моложе 21 года. Это нарушение будет караться штрафом в размере 250 евро.

Как известно, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса, а в Берлине сетуют на "разрушительные последствия" легализации.