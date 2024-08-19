У Німеччині кажуть про рекордну кількість нападів на поліцію за останній рік

Німецька поліція заявила, що минулий рік став рекордним за кількістю нападів на співробітників під час виконання обов’язків – таких було майже 3000 випадків.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У річному звіті федеральної поліції вказано, що за 2023 рік зафіксували 2979 нападів на своїх співробітників, що є рекордною цифрою за увесь час.

Близько чверті усіх, хто зазнав нападів, внаслідок того отримали поранення. Ця цифра, 793 особи, також є рекордом з 2001 року, коли почали вести статистику. 88 поліцейських після того не могли продовжувати службу.

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Напади ставалися і під час рутинної роботи, як патрулювання, і під час охорони порядку під час масових заходів та футбольних матчів.

Нападники на поліцію – переважно чоловіки віком близько 30 років, близько половини вчиняли такі дії у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Більшість і до того мали проблеми з законом. Половина нападників мають громадянство Німеччини.

У Німеччині федеральна поліція відповідає за захист кордонів, залізничної інфраструктури, аеропортів, а також залучається на допомогу колегам у федеральних землях, коли у цьому є необхідність.

Нагадаємо, в МВС Німеччини планують посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.

Нещодавно у німецькому місті Ведель затримали двох чоловіків, які напали з ножем на 67-річного вчителя. А перед тим на півдні Німеччини іранець з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі.