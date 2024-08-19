В Германии говорят о рекордном количестве нападений на полицию за последний год

Немецкая полиция заявила, что прошлый год стал рекордным по количеству нападений на сотрудников при исполнении обязанностей – таких было почти 3000 случаев.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В годовом отчете федеральной полиции указано, что за 2023 год зафиксировали 2979 нападений на своих сотрудников, что является рекордной цифрой за все время.

Около четверти всех, кто подвергся нападениям, в результате того получили ранения. Эта цифра, 793 человека, также является рекордом с 2001 года, когда начали вести статистику. 88 полицейских после этого не могли продолжать службу.

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Нападения происходили и во время рутинной работы, как патрулирование, и во время охраны порядка во время массовых мероприятий и футбольных матчей.

Нападающие на полицию – преимущественно мужчины в возрасте около 30 лет, около половины совершали такие действия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Большинство и до того имели проблемы с законом. Половина нарушителей – граждане Германии.

В Германии федеральная полиция отвечает за защиту границ, железнодорожной инфраструктуры, аэропортов, а также привлекается на помощь коллегам в федеральных землях, когда в этом есть необходимость.

Напомним, в МВД Германии планируют ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.

Недавно в немецком городе Ведель задержали двух мужчин, которые напали с ножом на 67-летнего учителя. А перед тем на юге Германии иранец с ножом напал на трех полицейских на железнодорожном вокзале.