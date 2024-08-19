Боррель предсказывает Венесуэле "серьезный кризис", если Мадуро не докажет победу на выборах

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о возможном "серьезном кризисе" в Венесуэле, если диктатор Николас Мадуро не сможет доказать победы на выборах в прошлом месяце.

Как сообщает "Европейская правда", слова Борреля цитирует Euractiv.

Во время мероприятия в городе Сантандер на севере Испании топ-дипломат ЕС отметил, что данные венесуэльской оппозиции значительно отличаются от "официальных" результатов выборов.

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"Если Мадуро будет настаивать на том, что он победил, и не хочет понимать, что для международного сообщества без проверки результаты выборов не могут быть признаны, Венесуэла может вступить в серьезный кризис – мы все пытаемся предотвратить это", – считает он.

Боррель призвал наблюдать за событиями в Венесуэле в ближайшие дни, напомнив, что на сегодня в стране уже арестовали более 2000 человек, тогда как репрессии против демонстрантов усиливаются.

Он также выразил уверенность, что международное сообщество будет продолжать давление на режим Мадуро.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. А ряд европейских государств и не только призвали Венесуэлу опубликовать полные результаты голосования.