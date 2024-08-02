В Литве уволили чиновницу, скрывшую гражданство РФ, и забрали у нее паспорт

В Литве сотрудница Департамента миграции скрыла свое российское гражданство и поэтому потеряла как литовский паспорт, так и работу.

Об этом сообщили в пятницу в литовском ведомстве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В начале июля анализ потока лиц, которые часто путешествуют из Литвы в Россию или Беларусь и обратно, показал, что одной из таких путешественниц была сотрудница Департамента миграции, которая работает в Клайпеде.

Выяснилось, что женщина на работе сообщала о своих выездах в Россию гораздо меньше раз, чем на самом деле пересекала границу, и отдел предотвращения коррупции и внутренних расследований Департамента миграции начал расследование.

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В ходе расследования женщина призналась, что получила российское гражданство в начале 2022 года, не уведомив об этом миграционную службу. Также выяснилось, что она не имела права на множественное гражданство.

В результате Департамент миграции инициировал процедуру потери литовского гражданства.

После того, как женщина потеряла литовский паспорт, ее немедленно уволили с работы. Она проработала в отделе чуть больше года и ранее не имела судимостей.

Женщину привлекли к административной ответственности за неуведомление о приобретении гражданства другой страны, ей грозит штраф в размере от 300 до 850 евро.

По данным Департамента миграции, почти 69 тысяч литовцев имеют легальное гражданство другой страны и сообщили об этом в установленном порядке.

Около 12 400 человек легально имеют литовское и российское гражданство, более 10 тысяч человек – литовское и израильское, а 8 500 человек – литовское и американское гражданство.

Около 4 000 человек имеют одновременно литовское и белорусское гражданство.

Напомним, на референдуме в Литве в мае этого года жителям предлагали изменить конституцию, чтобы расширить возможности предоставления двойного гражданства, но референдум провалился.

А в ноябре прошлого года Сейм Литвы одобрил поправки к Закону о гражданстве, которые расширяли возможности приобретения литовского гражданства детьми, рожденными у литовских родителей за рубежом.