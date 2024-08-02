Прем'єр Молдови виключив зв’язок питання Придністров'я з можливими переговорами України й РФ

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан сказав, що вирішення питання Придністров’я ніяк не буде пов’язане з потенційними мирними перемовинами України і Росії, якщо такі будуть.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Newsmaker.

Прем’єра запитали, як може вплинути на Молдову потенційний сценарій, за якого Україні найближчим часом доведеться домовлятися про незручний мир з Росією, та що колись лунали припущення, що питання Придністров’я буде "у пакеті з українським".

"Україна чітко сказала, які умови мають бути виконані для того, щоб мирні переговори були можливі. І в цих умовах ми впевнені, що інтереси Молдови будуть дотримані", – сказав Речан.

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Його перепитали щодо Придністров’я у контексті потенційних переговорів.

"Придністровське питання буде вирішуватися мирним шляхом – урядом Молдови і зацікавленими особами. Його не потрібно кудись включати", – відповів прем’єр.

Нагадаємо, нещодавно набув розголосу опублікований іспанським El Pais нібито план влади Молдови реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини.

Президентка Молдови Мая Санду раніше не виключила, що в наступні кілька років з'явиться "геополітична можливість", яка дозволить розв'язати конфлікт у Придністровському регіоні.

Серед жителів Молдові розходяться думки, як бути з Придністров'ям, але 75% проти силового рішення.

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