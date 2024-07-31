У Молдові обговорюють план щодо Придністров’я з виводом військ РФ, опублікований El Pais

У Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований іспанським виданням El Pais.

Повний текст обговорюваної статті доступний за передплатою, однак його деталі переповіли молдовські та румунські ЗМІ, зокрема видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

За даними іспанської газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

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У матеріалі йдеться про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну побічно створило унікальні умови, завдяки яким молдовська влада планує скористатися для відновлення економічної та політичної реінтеграції Придністров'я. А молдовська влада нібито розраховує до 2038 року відновити повний контроль над безпекою і громадським порядком у Придністровському регіоні.

План реінтеграції має завершитися референдумом і виведенням російських військ, причому за планом вимагати їхнього виведення має Тирасполь.

Уже цього року Кишинів нібито спробує домовитися з Придністров'ям про підготовку для регіону суддів, прокурорів і адвокатів. А далі Кишинів нібито надасть жителям Придністров'я тимчасову компенсацію ціни за газ, який наразі Москва постачає безоплатно.

Консалтингова компанія рекомендує Кишиневу підготуватися до надання допомоги регіону, коли припиниться субсидування газу Росією.

За два роки, йдеться у статті, у регіоні проведуть перепис під егідою молдовської влади, а 2027 року Кишинів і Тирасполь можуть підійти до організації референдуму. Це все відбуватиметься паралельно з процесом ліквідації складів боєприпасів і виведенням російських військових. На заміну так званих "російських миротворців" у Придністров’ї хочуть розгорнути міжнародну місію.

Із 2028 до 2031 року, відповідно до "дорожньої карти", сторони розглянуть питання про скасування придністровського рубля та впровадження національної валюти – молдовського лея, а також про фінансову уніфікацію інститутів.

Також реалізують програму допомоги малому та середньому бізнесу, фінансуватимуть із бюджету регіональні установи та проведуть реформу пенсійної системи, яка встановить мінімальну пенсію по обидва боки Дністра.

На прохання Newsmaker прокоментувати статтю El Pais у Бюро реінтеграції Молдови зазначили лише, що "пріоритетні дії в галузі політики реінтеграції країни відображено в Програмі та Плані дій уряду Республіки Молдова, а також в інших національних програмних документах, зокрема в планах дій Бюро політик реінтеграції".

Водночас колишній віцепрем'єр із реінтеграції Александр Фленкя заявив Newsmaker, що йому невідомі обставини появи цієї публікації в іспанському виданні. Він сказав, що у нього немає підтвердження того, що молдовські посадові особи, на яких посилаються автори статті, "справді повідомили їм те, що там написано".

"Питання придністровського врегулювання і повномасштабної та різнопланової реінтеграції цього регіону – дуже тонке, делікатне і складне питання, яке на певних етапах не терпить публічності, виходячи з пріоритету збереження стабільності, миру і поступального руху шляхом врегулювання придністровського конфлікту. А сам факт публікації цієї статті, не кажучи вже про зміст, суперечить цим пріоритетам. Ба більше, безпосередньо їм шкодить", – підсумував Фленкя.

Президентка Молдови Мая Санду раніше не виключила, що в наступні кілька років з'явиться "геополітична можливість", яка дозволить розв'язати конфлікт у Придністровському регіоні.

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