Вадим Красиков, которого Германия освободила в рамках большого обмена пленными, работает на ФСБ – это признал спикер Кремля Дмитрий Песков, хотя ранее РФ этот факт отрицала.

Об этом Песков сказал журналистам на брифинге в пятницу, его цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

По словам Пескова, Красиков служил в спецподразделении ФСБ "Альфа" вместе с сотрудниками охраны Владимира Путина.

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга приветствовали вчера, когда увидели друг друга", – сказал Песков.

Реклама:

Красиков в конце 2021 года был приговорен в Германии к пожизненному заключению за то, что он в августе 2019 года застрелил грузина чеченского происхождения в Берлине. Суд признал доказанным, что Красиков совершил убийство по поручению российских государственных органов.

Когда Красиков прибыл после освобождения в Москву, глава Кремля Путин встретил его в аэропорту рукопожатием.

Красикова освободили 1 августа в рамках исторического обмена пленными между Россией и Беларусью, а также США, Германией и тремя другими странами НАТО.

Канцлер Шольц признал, что решение освободить осужденного убийцу Красикова было нелегким.

Как сообщалось, переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену заключенными в четверг, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.