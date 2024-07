Британія радить своїм громадянам їхати з Лівану через загрозу ескалації

В уряді Великої Британії вчергове порадили своїм громадянам на території Лівану за можливості виїхати з країни та утримуватись від поїздок туди через непередбачувану ситуацію.

Як пише "Європейська правда", оголошення про це МЗС країни розмістило наприкінці доби 29 липня.

Міністерство закордонних справ закордонних справ Британії вже тривалий час тому розмістило попередження із закликом утриматися від будь-яких поїздок до Лівану, а цього тижня нагадало про нього на тлі зростання напруги після удару з території Лівану по підконтрольних Ізраїлю Голанських висотах.

"Закликаємо громадян Британії виїздити з Лівану і не подорожувати до цієї країни. Ситуація розвивається дуже швидко. Співробітники МЗС цілодобово працюють над тим, щоб подбати про безпеку наших громадян", – зазначив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Реклама:

We are advising British nationals to leave Lebanon and not to travel to the country.



This is a fast-moving situation. FCDO staff are working round the clock to help ensure the safety of British nationals. https://t.co/47BeXyvG6V