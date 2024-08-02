Lufthansa и LOT отменили рейсы в Израиль и Ливан на ближайшие дни

Польская авиакомпания LOT и немецкая Lufthansa по соображениям безопасности отменили рейсы в Израиль и Ливан, которые должны были состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщают "Голос Америки" и RMF24, пишет "Европейская правда".

1 августа в Lufthansa заявили, что все пассажирские и грузовые перевозки сообщением с Израилем приостанавливают как минимум до 8 августа из-за напряженной ситуации в регионе, а уже действующее на тот момент приостановление рейсов в Ливан продолжают до 12 августа.

В пятницу польская LOT объявила об отмене восьми рейсов из Варшавы в Израиль и Ливан в обоих направлениях. В компании объяснили, что приняли такое решение после анализа условий безопасности.

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Под отмену попали рейсы, соединяющие Варшаву с Тель-Авивом и Бейрутом на 2-4 августа.

Ранее об отмене рейсов в эти две страны объявили также американские Delta и United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines и некоторые другие.

Отмены рейсов начались после удара с территории Ливана – на юге которого базируется поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" – по контролируемым Израилем Голанским высотам 27 июля, что привело к гибели 12 несовершеннолетних на футбольном поле.

Напряжение усилилось после убийства ракетным ударом одного из лидеров ХАМАС, когда тот находился в Иране для участия в церемонии инаугурации нового президента.

По информации СМИ, в Белом доме убеждены, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и готовятся противодействовать этому.

Ряд государств призвали своих граждан на территории Ливана выехать оттуда.