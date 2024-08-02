Кампания Харрис за июль собрала вдвое больше, чем Трампа

Кампания вице-президента США Камалы Харрис, которую должны номинировать на президентские выборы от Демократической партии, в июле собрала 310 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Количество средств, собранных кампанией Харрис, более чем вдвое превышает 137 миллионов долларов, которые получила кампания кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа – несмотря на пережитое им покушение в прошлом месяце.

Две трети пожертвований в пользу Демократической партии поступили от доноров, которые сделали пожертвования впервые. Кроме того, большую часть общей суммы обеспечить пожертвования в размере 200 долларов или меньше.

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Согласно последним данным, связанные с Харрис предвыборные комитеты по состоянию на сейчас имеют в общей сложности 377 миллионов долларов в распоряжении, тогда как Трамп – 327 миллионов долларов.

В целом демократы во время нынешней предвыборной кампании уже собрали более 1 миллиарда долларов – быстрее всего в истории по сравнению с предыдущими выборами в США.

Кампания Камалы Харрис на прошлой неделе сообщила о сборе более 200 миллионов долларов, что стало рекордом в истории выборов.

До снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа сообщали о всплеске пожертвований после оглашения ему приговора в суде Нью-Йорка.