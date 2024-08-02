Німецька поліція завадила кліматичним активістам заблокувати аеропорт Гамбурга

У п'ятницю поліція північного німецького міста Гамбург заявила, що не дозволила кліматичним активістам зірвати роботу аеропорту Гамбурга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Поліцейський екіпаж зупинив групу велосипедистів біля аеропорту близько 5 ранку за місцевим часом.

У сумках підозрюваних поліцейські знайшли обладнання, яке "вказувало на те, що вони збиралися блокувати роботу аеропорту", – заявили в поліції.

Реклама:

Серед них були болторіз, бронежилети, плакати та піщано-смоляна суміш.

Четверо підозрюваних були тимчасово затримані, але кілька інших членів групи, як повідомляється, втекли з місця події.

П'ятий підозрюваний, який, на думку поліції, планував знімати блокаду на відео з оглядового майданчика в аеропорту, також був заарештований.

Поліція повідомила, що для охорони паркану до злітно-посадкової смуги було направлено кілька офіцерів, а для спостереження за місцем події і розшуку підозрюваних використовувався гелікоптер.

Прессекретар аеропорту Гамбурга заявив, що поліцейська операція не вплинула на рейси, що вилітали або прибували.

Напередодні нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Протест послідував за демонстраціями минулого тижня в аеропорту Кельн-Бонн, а потім у Франкфуртському аеропорту, найбільш завантаженому в Німеччині, які значно порушили пасажирські рейси.