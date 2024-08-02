Немецкая полиция помешала климатическим активистам заблокировать аэропорт Гамбурга

В пятницу полиция северного немецкого города Гамбург заявила, что не позволила климатическим активистам сорвать работу аэропорта Гамбурга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Полицейский экипаж остановил группу велосипедистов возле аэропорта около 5 утра по местному времени.

В сумках подозреваемых полицейские нашли оборудование, которое "указывало на то, что они собирались блокировать работу аэропорта", – заявили в полиции.

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Среди них были болторез, бронежилеты, плакаты и песчано-смоляная смесь.

Четверо подозреваемых были временно задержаны, но несколько других членов группы, как сообщается, скрылись с места происшествия.

Пятый подозреваемый, который, по мнению полиции, планировал снимать блокаду на видео со смотровой площадки в аэропорту, также был арестован.

Полиция сообщила, что для охраны забора к взлетно-посадочной полосе было направлено несколько офицеров, а для наблюдения за местом происшествия и розыска подозреваемых использовался вертолет.

Пресс-секретарь аэропорта Гамбурга заявил, что полицейская операция не повлияла на вылетающие или прибывающие рейсы.

Накануне ночной протест климатических активистов из группы "Последнее поколение" в аэропорту Лейпциг-Галле на востоке Германии привел к трехчасовой остановке грузовых рейсов.

Протест последовал за демонстрациями на прошлой неделе в аэропорту Кельн-Бонн, а затем во Франкфуртском аэропорту, самом загруженном в Германии, которые значительно нарушили пассажирские рейсы.