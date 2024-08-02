Армію Литви за 22 млн євро оснастять лазерними прицілами ближнього бою
Литовська армія приблизно за 22 мільйони євро буде оснащена лазерними прицілами ближнього бою.
Про це повідомило в п'ятницю Міністерство національної оборони Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Агентство оборонних ресурсів домовилося з Агентством НАТО з підтримки і постачання про придбання лазерних прицілів BROLIS LP5X. Вартість закупівлі становить понад 18 млн євро без ПДВ.
Як повідомило в п'ятницю Міністерство національної оборони, перші лазерні приціли ближнього бою будуть поставлені вже цього року, а вся передбачена контрактом кількість надійде на склади литовської армії до 2026 року.
Контракт Агенції НАТО з підтримки і постачання з компанією "Brolis semiconductors" також передбачає навчання, постачання запасних частин і ремонт.
Як повідомлялося, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.
Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.