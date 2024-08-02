Армию Литвы за 22 млн евро оснастят лазерными прицелами ближнего боя

Литовская армия примерно за 22 миллиона евро будет оснащена лазерными прицелами ближнего боя.

Об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Агентство оборонных ресурсов договорилось с Агентством НАТО по поддержке и поставке о приобретении лазерных прицелов BROLIS LP5X. Стоимость закупки составляет более 18 млн евро без НДС.

Как сообщило в пятницу Министерство национальной обороны, первые лазерные прицелы ближнего боя будут поставлены уже в этом году, а все предусмотренное контрактом количество поступит на склады литовской армии до 2026 года.

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Контракт Агентства НАТО по поддержке и поставке с компанией "Brolis semiconductors" также предусматривает обучение, поставку запасных частей и ремонт.

Как сообщалось, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.