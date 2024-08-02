У Вільнюсі відкрився навчальний простір для дронів

У п'ятницю у Вільнюсі відкрився майданчик для тренувань безпілотників, оскільки важливість дронів зросла під час війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Серед іншого, новий простір буде використовуватися для проведення курсів операторів безпілотників, починаючи з вересня, які будуть відкриті для всіх, хто хоче отримати початкові навички управління БПЛА.

"Такого простору у Вільнюсі досі не було. Він побудований на основі трьох сегментів для різних рівнів готовності, і там можуть працювати різні дрони", – сказав мер Вільнюса Валдас Бенкунскас на пресконференції в п'ятницю.

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"Мета дуже чітка, оскільки ми бачимо всі тенденції війни в Україні, бажання полягає в тому, щоб громадськість розвивала свої навички в управлінні БПЛА", – додав він.

За словами Бенкунскаса, облаштування тренувального майданчика коштувало близько 50 000 євро.

Хоча це поки що єдиний тренувальний майданчик, створений муніципалітетом, потреба в ньому може виникнути в холодну пору року, додав він.

Заступниця міністра оборони Каміле Гогеліене каже, що Вільнюс – перше місто, яке відгукнулося на прохання міністерства допомогти в організації запланованих на осінь курсів підготовки операторів безпілотників.

"Ми відкрили реєстрацію [на курси] вчора, і вересень вже повністю заброньований, люди реєструються дуже охоче. [...] Ми говорили про те, щоб трохи розширити можливості для жителів Вільнюса, тому ми організуємо більше таких курсів", – сказала Гогеліене.

Полігон для тренувань безпілотників є частиною оборонних планів Вільнюса, представлених у липні.

Наприкінці травня Міністерство оборони представило так звану екосистему БПЛА Литви, яка, окрім курсів підготовки операторів безпілотників, включає реєстр операторів безпілотників, стимули для литовських виробників безпілотників, фінансування розвитку цього потенціалу в рамках Союзу литовських стрільців і створення клубів безпілотників.

Як повідомлялося, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.