В Вильнюсе открылось учебное пространство для дронов

В пятницу в Вильнюсе открылась площадка для тренировок беспилотников, поскольку важность дронов возросла во время войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Среди прочего, новое пространство будет использоваться для проведения курсов операторов беспилотников, начиная с сентября, которые будут открыты для всех, кто хочет получить начальные навыки управления БПЛА.

"Такого пространства в Вильнюсе до сих пор не было. Оно построено на основе трех сегментов для разных уровней готовности, и там могут работать различные дроны", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на пресс-конференции в пятницу.

Реклама:

"Цель очень четкая, поскольку мы видим все тенденции войны в Украине, желание состоит в том, чтобы общественность развивала свои навыки в управлении БПЛА", – добавил он.

По словам Бенкунскаса, обустройство тренировочной площадки стоило около 50 000 евро.

Хотя это пока единственная тренировочная площадка, созданная муниципалитетом, потребность в ней может возникнуть в холодное время года, добавил он.

Заместитель министра обороны Камиле Гогелиене говорит, что Вильнюс – первый город, который откликнулся на просьбу министерства помочь в организации запланированных на осень курсов подготовки операторов беспилотников.

"Мы открыли регистрацию [на курсы] вчера, и сентябрь уже полностью забронирован, люди регистрируются очень охотно. [...] Мы говорили о том, чтобы немного расширить возможности для жителей Вильнюса, поэтому мы организуем больше таких курсов", – сказала Гогелиене.

Полигон для тренировок беспилотников является частью оборонных планов Вильнюса, представленных в июле.

В конце мая Министерство обороны представило так называемую экосистему БПЛА Литвы, которая, кроме курсов подготовки операторов беспилотников, включает в себя реестр операторов беспилотников, стимулы для литовских производителей беспилотников, финансирование развития этого потенциала в рамках Союза литовских стрелков и создание клубов беспилотников.

Как сообщалось, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.